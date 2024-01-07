Di Hadapan Ganjar-Atikoh, Diaspora Indonesia di Las Vegas Puji Program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira

JAKARTA - Diaspora Indonesia di Las Vegas mengapresiasi program Lansia Bahagi: Anak Cucu Gembira besutan Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Diaspora yang tergabung di dalam World for Ganjar-Mahfud itu menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud yang berpihak pada isu-isu kerakyatan.

Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar oleh para relawan pada Warung Demokrasi Mas Ganjar & Warmindo Abah Mahfud di Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (7/1/2024).

Acara diselenggarakan di kediaman salah satu warga Indonesia Trisila Davidge, dan dibuka dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Di hadapan Ganjar dan Atikoh, para relawan juga serentak membacakan doa untuk Ganjar sebagai persiapan Debat Capres.

Dalam kegiatan itu, Koordinator acara di Las Vegas, Teh Jung Hui menjelaskan, tujuan sosialisasi program itu agar para diaspora Indonesia di Las Vegas memilih Ganjar-Mahfud. “Yang kami harapkan dari sosialisasi ini adalah untuk menjaring suara dari para WNI yang berada di Las Vegas dan sekitarnya untuk memilih secara cerdas pada Pilpres nanti dan tentunya memilih Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, sekaligus mengamplifikasi program Paslon 03 yang jelas pro rakyat. Ganjar adalah Presiden Rakyat,” ujar Jung Hui dalam keterangannya dikutip, Minggu (7/1/2024).

Diketahui program tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan ruang kreasi kepada para lansia. Lewat ‘Lansia Bahagia: Anak Cucu Gembira’, Ganjar-Mahfud bakal membentuk program kesejahteraan (workfare) opsional. Berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen memastikan masyarakat yang sudah memasuki usia senja alias lansia mendapat perhatian Pemerintah. Pasangan calon nomor urut tiga itu menyadari bahwa masih banyak lansia yang memiliki kreativitas dan daya kreasi yang tinggi sehingga harus diberikan peluang untuk tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Ada 28 juta lansia dan sebagian besar punya keinginan untuk mempertahankan kemandirian selama mungkin. Program-program kerja ringan akan membuat mereka merasa tetap berharga. Kami yakin, langkah konkret Pak Ganjar inilah yang dibutuhkan rakyat,” ujar Teh Jung Hui.