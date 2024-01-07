Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Manggarai Selatan: Deklarasi Dukungan Hingga Kuis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:03 WIB
Keseruan Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Manggarai Selatan: Deklarasi Dukungan Hingga Kuis
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dari pantauan MPI di lapangan, warga telah berbondong-bondong datang ke lokasi acara sejak pukul 08.00 WIB. Mereka langsung duduk antre untuk memeriksa kesehatan.

Nampak, warga sangat antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Keseruan pun terjadi saat Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanoesoedibjo serta Sekjen DPP Pemuda Perindo Diska Resha Putra tiba di lokasi.

Sambutan hangat dilontarkan oleh warga yang menunggu. Mereka berebut salaman dan berswafoto baik dengan HT maupun Liliana.

Setelah memberi sambutan, HT dan Liliana pun menyaksikan deklarasi dukungan oleh warga Kelurahan Manggarai Selatan kepada Liliana yang maju Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Diska sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan.

