HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Kenang saat Gus Dur Wafat, Ditangisi dan Menjadi Duka Indonesia

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:08 WIB
A
A
A

JOMBANG - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengingat kembali masa dimana Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, yang mana kepergian Gus Dur masuk dalam empat tokoh dunia yang paling ditangisi kepergiannya, dan membawa duka besar bagi Indonesia.

"Gus Dur itu, adalah satu dari empat tokoh dunia, setelah abad ke-19. Malah mungkin sepanjang sejarah pemimpin dunia, itu yang ketika wafat ditangisi oleh jutaan orang, empat orang sepanjang yang bisa kita baca," kata Mahfud dalam sambutannya dalam acara Haul Gus Dur ke-14 di Ponpes Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/1/2024).

Saat Gus Dur wafat, Mahfud bercerita ketika itu sehabis Maghrib dia sedang menerima tamu yakni Kyai Haji Hasyim Muzadi dan Khoirul Anam, dan beberapa tamu di rumah dinas sebagai Ketua MK, tiba-tiba ada yang menelpon bahwa Kyai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur wafat.

"Kami semua mengakhiri acara (pertemuan) dan langsung menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di situ ribuan orang sudah menutupi jalan, semua lantai di rumah sakit dipenuhi orang sambil menangis meraung," ucap Mahfud.

"Kemudian ketika Gus Dur dibawa di pinggir jalan orang teriak-teriak histeris 'Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur'," kenang Mahfud.

Pagi harinya, Mahfud baik Pesawat Kepresidenan SBY untuk mengantar jenazah Gus Dur dan kemudian bersemayam di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Mahfud mengatakan sepanjang perjalanan darat sampai ke Tebuireng masyarakat Jombang berdiri di pinggir jalan seolah menghantarkan Gus Dur ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Topik Artikel :
Ganjar-Mahfud Gus Dur mahfud md
