HOME NEWS NASIONAL

Liliana Tanoesoedibjo Pesan ke Perempuan Harus Pandai dan Berilmu Agar Bisa Mendidik Anak dengan Benar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:18 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Pesan ke Perempuan Harus Pandai dan Berilmu Agar Bisa Mendidik Anak dengan Benar
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo berpesan kepada kaum perempuan agar bisa pandai dan berilmu. Tujuannya, agar para kaum hawa dapat mendidik anak-anak dengan benar.

Pesan itu disampaikan Liliana saat memberi sambutan di acara bazzar muran dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

"Saya beri semangat kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu harus selalu dilengkapi dengan apa? dengan kepandaian, dengan ilmu. Untuk apa? untuk ibu-ibu mendidik anak-anaknya dengan benar tentunya," kata Liliana.

Apalagi, sambung Liliana, perempuan itu merupakan penentu bangsa. Dengan perempuan kuat dan berilmu, ia meyakini, kaum.hawa bisa mendidik anak-anak dengan benar.

"Dan generasi penerus bangsa kita lebih akan lebih baik dan kita akan memajukan bangsa bersama-sama. Kita setuju?" tutur Liliana langsung disambut seruan setuju dari para peserta.

