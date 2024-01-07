Deklarasikan Dukungan, Istri Didi Kempot: Sobat Ambyar Kompak Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dukungan dari kalangan artis, seniman hingga budayawan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 dari nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mengalir. Teranyar, istri dari mendiang Sang Maestro Didi Kempot, Yan Vellia yang menegaskan dukungannya untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

"Salam hangat dari kami keluarga almarhum Didi Kempot untuk seluruh pasukan Ambyar di mana pun kalian berada. Semua pasukan Ambyar kompak dukung Ganjar-Mahfud,” kata Yan Vellia saat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud TKRPP, Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Dia menilai, Ganjar sebagai sosok yang serius dan berkomitmen tinggi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Hal itu tampak nyata saat Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Yan Vellia mengungkapkan, dukungan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud juga karena almarhum Didi Kempot dan keluarga memiliki hubungan yang sangat erat dan berkesan dengan Ganjar Pranowo.

“Padahal rumah saya berseberangan dengan Pak Jokowi dan Gibran di Sumber, Solo. Tapi saya tetap mencintai Pak Ganjar. Apalagi Pak Ganjar punya kisah dengan almarhum Didi Kempot yang tidak bisa saya lupakan," ujarnya.