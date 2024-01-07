Hasto Optimistis Ganjar Mampu Memberikan Solusi Praktis soal Pertahanan dan Keamanan

JAKARTA - Debat ketiga yang akan mempertemukan ketiga Calon Presiden (Capres) bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat kali ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2023).

Sekertaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristyanto mengatakan, Capres yang diusung PDIP bakal menawarkan solusi praktis mengenai isu keamanan dan pertahanan. Solusi yang diberikan juga jauh lebih efisien ketimbang apa yang dilakukan pemerintahan saat ini.

"Ganjar Mampu mempertahankan kepentingan nasional Indonesia dan juga persoalan pertahanan dan keamanan yang didasarkan kepada kepercayaan terhadap anak bangsa. Nantinya akan membedakan dengan Pak Prabowo yang lebih mengutamakan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista," kata Hasto di Istora Senayan.

Diungkapkan Hasto, Ganjar akan mendorong kerja sama luar negeri dalam mengembangkan pertanahan negara. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga dikatakan akan memanfaatkan anak bangsa demi menciptakan alutsista yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

"Sementara Pak Ganjar lebih banyak mendorong kerja sama internasional melalui diplomasi pertahanan agar kita mampu mengembangkan teknologi masa depan yang cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Jadi Pak Ganjar sangat siap," ujarnya.

Hasto menegaskan, Ganjar yang didukung oleh Partai Perindo itu menguasai isu politik pertahanan dan keamanan, baik dalam maupun luar negeri. Pasalnya, Ganjar pernah menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode yang juga membahas mengenai isu tersebut.