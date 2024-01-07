Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tiba di Gedung TPN Jelang Debat Ketiga Pilpres 2024, Beri Senyum Optimistis

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:54 WIB
Mahfud MD Tiba di Gedung TPN Jelang Debat Ketiga Pilpres 2024, Beri Senyum Optimistis
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, tiba di Gedung TPN, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/1/2024) sore WIB. Pria yang kini masih menjabat sebagai Menkopolhukam itu akan menemani capres nomor 3, Ganjar Pranowo, dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, Mahfud MD datang di lokasi sekitar pukul 17.43 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih berdasi yang dibalut dengan jaket berwarna hijau dengan tulisan "sat-set" di bagian belakangnya.

Setibanya di Gedung TPN pasangan nomor urut 3, Mahfud MD tidak memberikan pernyataan apapun. Namun, dia sempat menyapa awak media dan memberikan senyuman optimistis sebelum langsung memasuki gedung TPN.

Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu (7/1/2024) pukul 19.00 WIB. Debat ketiga akan mempertemukan ketiga capres yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3).

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 ini, akan membahas tema berbeda-beda. Adapun, tema yang diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan internasional, Geopolitik dan politik luar negeri.

Keseluruhan durasi debat ketiga ini yakni 150 menit, termasuk iklan. Durasi khusus debat yaitu 120 menit yang terbagi dalam enam segmen. Tentunya, akan sangat menarik untuk menyaksikan debat capres-cawapres 2024 jilid ketiga kali ini.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
