Hasto Sebut Ganjar-Mahfud MD Berpihak ke Wong Cilik

JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menanggapi sial pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah tokoh belakangan ini. Hal itu sejatinya menunjukan Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berpihak dengan wong cilik dan pro rakyat.

"Artinya, pertemuan-pertemuan itu menunjukan pasangan Ganjar-Mahfud yang berpihak pada wong cilik dan pro rakyat ini memang harus dihadapi dengan berbagai kepungan-kepungan," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, adanya pertemuan tersebut menandakan pasangan Ganjar-Mahfud harus dihadapi lantaran keduanya berpihak pada rakyat kecik. Alhasil, pergerakan rakyat itu akan menjadi destini dari kepemimpinan Ganjar-Mahfud.

"Karena pak Ganjar berpihak pada rakyat banyak, bukan elit, bukan oligarki," tuturnya.

Dia menerangkan, dukungan rakyat dengan dia turun langsung ke lapangan sebagai suatu model dukungan paling genuine yang harus dilakukan seorang pemimpin, bukan tuk mendapatkan dukungan dari alat-alat negera.

(Awaludin)