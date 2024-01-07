Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Targetkan Ganjar-Mahfud Menang di Kabupaten Bogor: Kita Harus Turun ke Akar Rumput

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:16 WIB
TPN Targetkan Ganjar-Mahfud Menang di Kabupaten Bogor: Kita Harus Turun ke Akar Rumput
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid (Foto: Putra R)
BOGOR - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid meminta tim pemenangan di Kabupaten Bogor untuk bekerja keras untuk memenangkan Pemilu 2024. Tim harus turun ke akar rumput mengetuk hati masyarakat.

Hal itu dikatakan Arsjad usai menghadiri Konsolidiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (7/1/2024).

"Buat kami ini adalah hari-hari yang sangat penting, makanya kita harus turun ke akar rumput, kami harus mengetuk setiap pintu dan masyarakat karena balik lagi karena kami yakin mas Ganjar adalah presiden rakyat, pak Mahfud pendekar hukum. Dua-duanya adalah pemimpin rakyat dimana balik lagi tidak ada orang datang ke desa seperti mas Ganjar dan pak Mahfud yang mengerti suara rakyat, yang merasakan hati rakyat," kata Arsjad kepada MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
