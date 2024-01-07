Siap Gelar Debat Ketiga Pilpres 2024, Hary Tanoe Tegaskan MNC Group Profesional

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menegaskan MNC Group siap menggelar debat ketiga Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1/2024), malam ini. Diketahui, MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga kali ini.

“Persiapan saya sebagai MNC, Saya rasa sangat siap teman-teman yang sudah biasa buat acara kecil, besar, tiap hari pun juga bisa,” kata Hary Tanoe saat wawancara eksklusif dengan iNews Media Group di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Apalagi, MNC Group memiliki empat stasiun televisi terbesar di Indonesia yakni RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Sehingga, persiapan debat ketiga Pilpres telah disiapkan secara matang dan akan disiarkan ke seluruh penjuru Tanah Air.

“Jadi kalau dari persiapan broadcast produksinya pasti sangat baik saya yakin itu. Apalagi ini ditopang RCTI, MNC TV ada GTV dan iNews juga,” ujar Hary Tanoe.