HOME NEWS NASIONAL

Hasto Beberkan Ganjar Dorong Kerjasama Internasional Lewat Diplomasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:26 WIB
Hasto Beberkan Ganjar Dorong Kerjasama Internasional Lewat Diplomasi
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyebutkan, Capres yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo memiliki pembeda dengan capres lainnya, khususnya dengan Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo yang lebih banyak melakukan utang luar negeri tuk pengadaan alutsista, sementara pak Ganjar lebih banyak mendorong kerjasama Internasional melalui diplomasi pertahanan agar kita dapat mengembangkan teknologi masa depan yang cocok dengan kondisi geografis Indonesia," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang membangun kekuatan kolektif masyarakat dan punya kesadaran geopolitik. Adapun Ganjar lahir dari sekolah partai sehingga sangat memahami aspek-aspek geopolitik tuk menbangun kekuatan pertahanan.

"Tak perlu membentuk PT teknoligi militer yang diisi oleh sahabat-sahabat pak Prabowo, itu yang bisa dilakukan pak Ganjar, diverensiasinya sangat jelas, yang satu membangun kekuatan nasional kita atas dasar kepentingan kita, yang satu atas dasar jangka pendek," katanya.

Dia menambahkan, Ganjar-Mahfud sejatinya berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kalangan elit ataupun kalangan oligarki.

(Khafid Mardiyansyah)

      
