Jelang Debat Capres, Ketua Tim TPN Arsjad Rasjid Ungkap Ganjar Kantongi Isu Pertahanan Indonesia

JAKARTA - Ketua Tim TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsjad Rasjid, mengatakan Calon Presiden (Capres) nomor 3 telah mengantongi isu pertahanan di Indonesia. Ia yakin Ganjar akan dengan lantang menjawab dan mengungkapkan program mengenai isu tersebut dalam debat ketiga ini.

Debat ketiga yang akan mempertemukan ketiga Calon Presiden (Capres) bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat kali ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2023).

"Intinya adalah selama ini mas Ganjar sudah mendengar masukan-masukan dari hasil blusukan yang ada. Tapi juga lebih lagi hasil dari diskusi dengan para pihak, baik itu dari pertahanan, apakah itu mengenai diplomasi internasional, dan lain-lain," ujar Arsjad di Istora.

BACA JUGA: Hasto Beberkan Ganjar Dorong Kerjasama Internasional Lewat Diplomasi

Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa pasangan calon (paslon) Ganjar-Mahfud lebih mengutamakan keamanan dan ketahanan dari rakyat kecil. Memangkas kemiskinan diyakini akan membuat pertahanan dan keamanan Indonesia akan jauh lebih baik.

"Jadi harapannya Indonesia menjadi lebih baik. Selain memastikan juga apa pun yang ada di debat ini paling penting adalah ketahanan masyarakat, balik lagi memastikan ekonomi kita, memastikan bagaimana lapangan pekerjaan, memastikan bagaimana biaya kebutuhan hidup, dan ini menjadi yang utama. Karena itu adalah apa yang diteriakkan oleh rakyat," ucapnya.

Sebelum debat, lPresiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto makan malam bersama. Namun, Arsjad meyakini bahwa itu hanyalah pertemuan antara Presiden dan Menteri, bukan membahas soal isu perdebatan kali ini.