HOME NEWS NASIONAL

Siap Jalani Debat Ketiga Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Bertolak ke Istora dari Gedung TPN

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:34 WIB
Siap Jalani Debat Ketiga Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Bertolak ke Istora dari Gedung TPN
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung bertolak ke Istora Senayan untuk menjalani debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Keduanya berangkat dari titik kumpul di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat pada 18.12 WIB. Mereka langsung berangkat ke Istora Senayan menggunakan iring-iringan.

Terlihat, Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan jaket ala top gun berwarna hijau dengan emblem bertuliskan 'sat-set', dan '03'.

Mereka nampak diantar oleh istrinya masing-masing. Bedanya, Siti Atikoh mengenakan jaket yang sama dengan Ganjar dan Mahfud. Sedangkan istri Mahfud mengunakan baju putih.

"Jaket top gun, top Ganjar," kata Ganjar saat ditanya mengenai tema pakaiannya pada hari ini.

Diketahui, jaket yang digunakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD seolah menyesuaikan tema debat kali ini yakni Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri. Adapun jaket gun merupakan jaket yang dikhususkan untuk penerbang jet tempur.

Sebagai informasi, debat capres hari ini akan digelar di Istora Senayan yang terletak di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

(Khafid Mardiyansyah)

      
