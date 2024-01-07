Hadiri Debat Capres, Ketum Perindo Hary Tanoe Tiba di Istora Senayan

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba di Istora Senayan, Jakarta hadiri debat capres (Foto: M Fadli Ramadan)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Hary tiba untuk menghadiri langsung debat Calon Presiden (Capres) ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pantauan MNC Portal Indonesia, Hary Tanoe tiba tepat pada pukul 17.53 WIB. HT, sapaan akrabnya langsung menuju arena panggung debat melewati red carpet yang sudah dijaga ketat.

Ia tiba bersama rombongannya dengan mengenakan pakaian bernuansa warna putih. Beberapa rombongannya terlihat mengenakan pakaian bertuliskan motif pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni ‘Sat Set’.

Hary Tanoe yang juga menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group memastikan bahwa pelaksanaan debat serta penyiaran akan dilakukan secara baik.

“Kalau dari persiapan broadcast, produksinya, pasti sangat baik,” kata Hary tanoesoedibjo, Minggu (7/1/2024).

Bukan hanya itu, Hary Tanoe juga memastikan bahwa seluruh komponen penyelenggara acara debat ini akan dikerjakan secara profesional. Ia juga meyakini bahwa seluruh persiapan dipastikan telah dipenuhi.

“Saya berharap bagus dan profesional. Karena bukan hanya broadcastnya saja tapi hostnya dan moderatornya kan dari kami juga, jadi saya percaya mereka pasti akan mrlakukan tugasnya dengan baik,” tuturnya.