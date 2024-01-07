Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Pakai Jaket Top Gun ke Istora Senayan

JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bertolak ke Istora Senayan, Jakarta dengan percaya diri jelang menjalani debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam. Keduanya berangkat dari Gedung TPN, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar-Mahfud berangkat dari Gedung TPN sekitar pukul 18.12 WIB. Terlihat, Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan jaket ala top gun berwarna hijau yang bertuliskan 'sat-set' dan '03'.

Sebelum menuju Istora Senayan, Ganjar terpantau mengacungkan jari 3 yang merupakan angka nomor urutnya dengan percaya diri. Setelah itu, ia dan Mahfud dikawal menuju tempat debat ketiga Pilpres 2024 oleh polisi dan tim pemenangan pasangan nomor urut 3 dengan iring-iringan.

Ganjar dan Mahfud juga diantar istrinya masing-masing. Istri Ganjar, Siti Atikoh, mengenakan jaket yang sama dengan pasangan nomor urut 3 itu. Sedangkan istri Mahfud mengunakan baju putih.

"Jaket top gun, top Ganjar," singkat Ganjar saat ditanya mengenai tema pakaiannya pada hari ini.

Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu 7 Januari 2024 pukul 19.00 WIB. Debat ketiga akan mempertemukan ketiga capres yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3).