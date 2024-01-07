Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Pakai Jaket Top Gun ke Istora Senayan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:41 WIB
Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Pakai Jaket Top Gun ke Istora Senayan
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Maulana Yusuf)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bertolak ke Istora Senayan, Jakarta dengan percaya diri jelang menjalani debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam. Keduanya berangkat dari Gedung TPN, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar-Mahfud berangkat dari Gedung TPN sekitar pukul 18.12 WIB. Terlihat, Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan jaket ala top gun berwarna hijau yang bertuliskan 'sat-set' dan '03'.

Sebelum menuju Istora Senayan, Ganjar terpantau mengacungkan jari 3 yang merupakan angka nomor urutnya dengan percaya diri. Setelah itu, ia dan Mahfud dikawal menuju tempat debat ketiga Pilpres 2024 oleh polisi dan tim pemenangan pasangan nomor urut 3 dengan iring-iringan.

Ganjar dan Mahfud juga diantar istrinya masing-masing. Istri Ganjar, Siti Atikoh, mengenakan jaket yang sama dengan pasangan nomor urut 3 itu. Sedangkan istri Mahfud mengunakan baju putih.

"Jaket top gun, top Ganjar," singkat Ganjar saat ditanya mengenai tema pakaiannya pada hari ini.

Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu 7 Januari 2024 pukul 19.00 WIB. Debat ketiga akan mempertemukan ketiga capres yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement