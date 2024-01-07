Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Capres, Sandiaga Uno: Saya Menaruh Harapan Besar ke Ganjar Pranowo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:46 WIB
Jelang Debat Capres, Sandiaga Uno: Saya Menaruh Harapan Besar ke Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno mengaku turut memberi harapan besar pada Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, pada debat calon Presiden ketiga yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Minggu (7/1/2024).

Terlebih, Sandiaga menyebut bahwa pada debat kali ini akan turut menyoroti terkait isu Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Internasional, serta Geopolitik.

“Malam ini, mari bersama-sama menyoroti Debat Capres Ketiga yang dipenuhi esensi tentang Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Internasional, serta Geopolitik,” ujar Sandiaga, Minggu, (7/1/2024).

“Sebagai Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, saya menaruh harapan besar pada Ganjar Pranowo, Capres Nomor 3, sebagai pemimpin yang visioner dan berkomitmen terhadap keamanan negara,” lanjutnya.

Sandiaga juga menilai, Ganjar merupakan sosok yang telah mencerminkan pemimpin yang tangguh, berkat dukungannya terhadap kekuatan pertahanan dan penanganan tangangan global.

Ia juga optimis bahwa Ganjar memiliki visi yang kuat dalam mengelola Hubungan Internasional, serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan untuk Indonesia.

“Dukungannya terhadap kekuatan pertahanan dan penanganan tantangan global mencerminkan kepemimpinan yang tangguh,” ungkap Sandiaga.

“Ganjar Pranowo juga memperlihatkan visi yang kuat dalam mengelola Hubungan Internasional, mendorong kerja sama yang saling menguntungkan untuk Indonesia,” imbuhnya. 

Sandiaga juga menyebut, bahwa melalui perspektif geopolitiknya, Ganjar dinilai berusaha menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global yang dihormati.

