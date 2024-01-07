Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Tiba di Istora Senayan Disambut Hary Tanoe

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:48 WIB
Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Tiba di Istora Senayan Disambut Hary Tanoe
Ganjar Pranowo-Mahfud MD tiba di Istora Senayan, Jakarta (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Istora Senayan, Jakarta Pusat untuk mengikuti debat Capres ketiga Pemilu 2024. Ganjar tiba didampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba pada pukul 18.30 WIB. Ganjar dan Mahfud terlihat kompak mengenakan kemeja putih dibalut jaket ala film Top Gun. Kedatangannya disambut gemuruh pendukung dan relawannya yang sudah tiba lebih dulu.

Ganjar dan Mahfud langsung terlihat mengarah ke arena debat melewati jalur red carpet yang telah disediakan. Sebelum melewati red carpet, Ganjar dan Mahfud terlihat disambut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Kedatangan Ganjar juga didampingi oleh Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ganjar mengaku dirinya sudah siap untuk melaksanakan debat yang mengangkat tema pertahanan ini. Ia bahkan memamerkan jaket ala film Top Gun yang ia kenakan.

“Jaket Top Gun, Top Ganjar. Insya Allah matang (persiapan),” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berharap debat berlangsung menarik. Hal itu diharapkan agar debat menjadi salah satu sajian menarik untuk masyarakat yang akan memilih calon pemimpinnya.

“Mari kita tonton debat ini mudah-mudahan apa yang diperdebatkan bisa dicatat sehingga bisa menjadi preferensi dari pemilih untuk memilih pemimpin,” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement