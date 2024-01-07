Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Tiba di Istora Senayan Disambut Hary Tanoe

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Istora Senayan, Jakarta Pusat untuk mengikuti debat Capres ketiga Pemilu 2024. Ganjar tiba didampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba pada pukul 18.30 WIB. Ganjar dan Mahfud terlihat kompak mengenakan kemeja putih dibalut jaket ala film Top Gun. Kedatangannya disambut gemuruh pendukung dan relawannya yang sudah tiba lebih dulu.

Ganjar dan Mahfud langsung terlihat mengarah ke arena debat melewati jalur red carpet yang telah disediakan. Sebelum melewati red carpet, Ganjar dan Mahfud terlihat disambut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Kedatangan Ganjar juga didampingi oleh Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ganjar mengaku dirinya sudah siap untuk melaksanakan debat yang mengangkat tema pertahanan ini. Ia bahkan memamerkan jaket ala film Top Gun yang ia kenakan.

“Jaket Top Gun, Top Ganjar. Insya Allah matang (persiapan),” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berharap debat berlangsung menarik. Hal itu diharapkan agar debat menjadi salah satu sajian menarik untuk masyarakat yang akan memilih calon pemimpinnya.

“Mari kita tonton debat ini mudah-mudahan apa yang diperdebatkan bisa dicatat sehingga bisa menjadi preferensi dari pemilih untuk memilih pemimpin,” ucap Ganjar.