HOME NEWS NASIONAL

Tinggalkan Kertanegara, Prabowo-Gibran Menuju Lokasi Debat Capres di Istora Senayan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:53 WIB
Tinggalkan Kertanegara, Prabowo-Gibran Menuju Lokasi Debat Capres di Istora Senayan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Foto: Suparjo Ramlan)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, baru saja meninggalkan Rumah Kertanegara untuk menuju ke area debat ketiga pada pemilu 2024 di Istora, Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Keduanya, berangkat pada pukul 18.30 WIB.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Prabowo dan Gibran menggunakan kemeja berwarna biru langit, dengan celana hitam. Tak ada pernyataan yang disampaikan keduanya kepada awak media.

Kendati begitu, Prabowo-Gibran melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke awak media. Setelah itu, keduanya dan rombongan Tim Kampanye Nasional (TKN) menaiki mobil dan bergegas menuju ke kawasan GBK, Jakarta.

Pada debat ketiga malam nanti, TKN Prabowo -Gibran harus memoles gimmick hingga gestur Prabowo, agar terlihat menggembirakan di panggung debat.

Hal ini diakui Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di wilayah Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil atau Kang Emil. Menurutnya, Tim TKN harus mengasah gestur atau hal-hal kecil lain agar Prabowo terlihat gembira atau tidak kaku.

“Kami di tim TKN tentu memoles hal-hal kecil, gestur atau apa dibuat harus segembira mungkin ya, pesannya begitu, seringan mungkin,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Kertanegara.

Eks Gubernur Jawa Barat itu memandang forum debat tidak harus terlihat kaku dan menegangkan. Namun, bisa dikonsepkan agar lebih ringan, kendati tema dalam debat ketiga ini terkait dengan pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.

“Sehingga debat itu jangan terlalu tegang ya, yang penting substansinya dapat, gayanya itu menjadi sesuatu yang menggembirakan lah,” paparnya.

