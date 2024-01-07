Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Debat Capres, TPN Pastikan Ganjar Terima Banyak Masukan Selama Blusukan ke Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:59 WIB
Hadapi Debat Capres, TPN Pastikan Ganjar Terima Banyak Masukan Selama Blusukan ke Daerah
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid memastikan jika Ganjar Pranowo telah menerima banyak masukan dari hasil blusukan yang dilakukannya selama ini di sejumlah daerah.

Hal ini dikatakan Arsjad saat disinggung ihwal persiapan yang dilakukan Capres nomor urut tiga itu.

"Intinya adalah pokoknya mas Ganjar selama ini sudah mendengar masukan-masukan, utamanya tadi, masukan dari hasil blusukan," kata Arsjad di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Tak hanya itu, dia tak menampik jika Ganjar juga telah berdiskusi dengan sejumlah pihak yang menyangkut dengan tema debat yang akan digelar malam ini.

Halaman:
1 2
      
