HOME NEWS NASIONAL

Debat Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran Tiba di Istora Senayan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:04 WIB
Debat Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran Tiba di Istora Senayan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba di Istora Senayan, Jakarta (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tiba di Istora Senayan, Jakarta pusat, Minggu (7/1/2024). Mereka datang untuk melakukan debat ke-3 debat calon presiden (Capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terlihat keduanya tiba di venue acara sekitar pukul 18.41 WIB. Keduanya nampak mengenakan kemeja selaras berwarna biru langit atau sering disebut baby blue.

Pasangan nomor urut dua ini, datang dengan menggunakan kendaraan yang sama. Terlihat saat turun dari mobil baim Gibran atau Prabowo sama - sama melambaikan tangan kepada awak media.

Selanjutnya, keduanya langsung berjalan ke dalam melewati jalur red carpet yang telah disediakan.

Sebagaimana diketahui debat capres kali ini mengambil tema Ketahanan, Keamanan, Geopolitik, Globalisasi dan Politik Luar Negeri. Debat akan digelar pada pukul 19.00 WIB.

Adapun debat akan digelar selama 120 menit atau dua jam. Berdasarkan pantauan di arena lokasi debat akan menggunakan semi town hall dimana masing-masing capres diberikan podium untuk berbicara.

(Arief Setyadi )

      
