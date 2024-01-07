Harapan Warga Bogor Kepada Ganjar-Mahfud: Bangun Sekolah-Sekolah yang Terjangkau

BOGOR - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud diharapkan dapat membangun fasilitas pendidikan secara merata di Indonesia. Sehingga, diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa yang baik ke depannya.

Hal itu diungkapkan Yozid, salah satu peserta Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud saat konsolidasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (7/1/2024).

"Harapan saya kalau pak Ganjar-Mahfud terpilih membuka sekolah-sekolah dari Sabang sampai Marauke bisa terjangkau supaya melahirkan generasi yang nantinya bisa memajukan Indonesia, melahirkan pemimpin yang kita inginkan selanjutnya," ucap Yozid.

Selain itu, Yozid pun menilai Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang bijaksana. Bahkan, Ganjar juga dinilainya sebagai sosok ayah untuk rakyat.

"Menurut saya, (Ganjar) sosok ayah. Seorang pemimpin yang bijaksana, yang melihat ke bawah tidak selalu melihat ke atas," kata Yozid.

Sedangkan, calon wakil presiden Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang tegas dalam hukum. Sehingga, keduanya menjadi pasangan yang saling melengkapi.

"Sangat cocok karena pak Mahfud Menkopolhukam, sangat cocok mendampingi pak Ganjar. Sosok yang pas penegakan hukum di Indonesia yang menurut saya masih kurang banget, mesti ditegakkan. Sosok penegak hukum yang tegas," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)