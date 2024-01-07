Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Bakal Pakai Strategi Menyerang Dalam Debat Capres

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:10 WIB
Anies Bakal Pakai Strategi Menyerang Dalam Debat Capres
Anies Baswedan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), M Syaugi Alaydrus menyebutkan, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan telah melakukan persiapan dalam menghadapi debat Capres yang digelar KPU pada Minggu (7/1/2023) ini. Adapun strategi yang bakal dipakai Anies dalam debat Capres itu menyerang.

"Nyerang dong," ujarnya di kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, tema debat ketiga adalah soal Pertahanan, Keamanan Hubungan Internasional, Globalisasi, serta Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Syaugi mengaku Anies sangat siap akan hal itu.

