Anies Bakal Pakai Strategi Menyerang Dalam Debat Capres

JAKARTA - Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), M Syaugi Alaydrus menyebutkan, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan telah melakukan persiapan dalam menghadapi debat Capres yang digelar KPU pada Minggu (7/1/2023) ini. Adapun strategi yang bakal dipakai Anies dalam debat Capres itu menyerang.

"Nyerang dong," ujarnya di kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, tema debat ketiga adalah soal Pertahanan, Keamanan Hubungan Internasional, Globalisasi, serta Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Syaugi mengaku Anies sangat siap akan hal itu.