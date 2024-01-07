Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Pilpres 2024, Anies-Cak Imin Acungkan 1 Jari saat Tiba di Istora Senayan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:17 WIB
Debat Pilpres 2024, Anies-Cak Imin Acungkan 1 Jari saat Tiba di Istora Senayan
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tiba di Istora Senayan (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di Istora Senayan, Jakarta untuk melakoni debat ketiga Pilpres 2024. Adapun debat ini akan mengangkat tema pertahanan hingga geopolitik.

Berdasarkan pantauan di lokasi pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu tiba pada pukul 18.52 WIB. Mereka keluar dari satu mobil yang sama Hiace berwarna hitam.

Persis sebelum menapakkan kakinya turun dari mobil, Anies dan Cak-Imin menunjukkan kekompakkannya. Mereka menunjukkan pose satu jari khas jargon mereka.

