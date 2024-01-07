Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Alam Ganjar yang Tak Pakai Jaket Top Gun Ala Ganjar-Mahfud: Tak Diajak Couple-an

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:23 WIB
Kelakar Alam Ganjar yang Tak Pakai Jaket Top Gun Ala Ganjar-Mahfud: Tak Diajak Couple-an
A
A
A

JAKARTA - Putra tunggal calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakni Alam Ganjar berkelakar soal alasan dirinya tidak memakai jaket top gun ala Ganjar-Mahfud MD. Dia menyebut sudah pisah kamar dengan ayahnya sehingga tidak diajak untuk memakai jaket yang sama.

"Soalnya sudah pisah kamar sama bapak, jadi nggak diajak couple-an," kelakar Alam Ganjar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Sebagai informasi, Ganjar dan Mahfud terlihat kompak mengenakan jaket ala top gun berwarna hijau yang bertuliskan 'sat-set' dan '03'. Mereka menggunakan jaket tersebut untuk mengikuti ajang debat ketiga Pilpres 2024.

Debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu (7/1/2024) pukul 19.00 WIB. Debat ketiga ini mempertemukan ketiga capres yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3).

Dalam debat ketiga Pilpres 2024, akan membahas tema berbeda-beda. Adapun, tema yang diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan internasional, Geopolitik dan politik luar negeri. Keseluruhan durasi debat ketiga ini yakni 150 menit, termasuk iklan.

Menanggapi Ganjar yang akan berdebat dengan kedua capres lainnya, Alam Ganjar tidak berkomentar banyak soal persiapan ayahnya malam ini. Dia hanya mengatakan kepada semua pihak untuk menyaksikan debat tersebut.

"Ya nanti kita lihat saja," kata Alam Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement