Kelakar Alam Ganjar yang Tak Pakai Jaket Top Gun Ala Ganjar-Mahfud: Tak Diajak Couple-an

JAKARTA - Putra tunggal calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakni Alam Ganjar berkelakar soal alasan dirinya tidak memakai jaket top gun ala Ganjar-Mahfud MD. Dia menyebut sudah pisah kamar dengan ayahnya sehingga tidak diajak untuk memakai jaket yang sama.

"Soalnya sudah pisah kamar sama bapak, jadi nggak diajak couple-an," kelakar Alam Ganjar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Sebagai informasi, Ganjar dan Mahfud terlihat kompak mengenakan jaket ala top gun berwarna hijau yang bertuliskan 'sat-set' dan '03'. Mereka menggunakan jaket tersebut untuk mengikuti ajang debat ketiga Pilpres 2024.

Debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada malam ini, Minggu (7/1/2024) pukul 19.00 WIB. Debat ketiga ini mempertemukan ketiga capres yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3).

Dalam debat ketiga Pilpres 2024, akan membahas tema berbeda-beda. Adapun, tema yang diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan internasional, Geopolitik dan politik luar negeri. Keseluruhan durasi debat ketiga ini yakni 150 menit, termasuk iklan.

Menanggapi Ganjar yang akan berdebat dengan kedua capres lainnya, Alam Ganjar tidak berkomentar banyak soal persiapan ayahnya malam ini. Dia hanya mengatakan kepada semua pihak untuk menyaksikan debat tersebut.

"Ya nanti kita lihat saja," kata Alam Ganjar.