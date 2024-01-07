Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Pede Ganjar Miliki Persiapan Matang Hadapi Debat Capres

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:26 WIB
Relawan Pede Ganjar Miliki Persiapan Matang Hadapi Debat Capres
Adi Adrian (Foto: Atikah Umiyani)
A
A
A

JAKARTA - Personel KLA Project Adi Adrian mengaku yakin Calon Presiden (Capres) Nomor urut 03 Ganjar Pranowo mampu mengatasi debat ketiga Pilpres 2024 yang diadakan malam ini, Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta.

"Kalau saya percaya penuh sama Mas Ganjar, Mas Ganjar dengan Prof Mahfud yang tentunya menguasai isu politik, keamanan apalagi geopolitik," jelasnya dalam acara Nobar Debat Capres-Cawapres ketiga yang digelar di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ia pun percaya Ganjar sudah melakukan persiapan yang matang sebelum debat berlangsung.

"Tentu persiapan ini juga matang, tentu walaupun Mas Ganjar itu paham tapi kan persiapan penting sekali. Karena ini, kaya seperti saya musisi walau saya paham main musik tapi kan tetap latihan, kan gitu. Dan kemarin juga ada debat karena ini bukan kali pertama, jadi saya sangar percaya dan yakin sekali bahwa Mas Ganjar akan menyampaikan visi-misinya tentang politik dan keamanan dan geopolitik indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Adi juga mengatakan bahwa pertahanan bukan hanya terkait dengan fisik semata. Namun juga terkait dengan pertahanan budaya yang dianggapnya sebagai hal yang paling penting.

"Politik budaya di Indonesia belum berjalan dengan baik, ini menyebabkan anak muda seperti tidak ada arahan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement