Relawan Pede Ganjar Miliki Persiapan Matang Hadapi Debat Capres

JAKARTA - Personel KLA Project Adi Adrian mengaku yakin Calon Presiden (Capres) Nomor urut 03 Ganjar Pranowo mampu mengatasi debat ketiga Pilpres 2024 yang diadakan malam ini, Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta.

"Kalau saya percaya penuh sama Mas Ganjar, Mas Ganjar dengan Prof Mahfud yang tentunya menguasai isu politik, keamanan apalagi geopolitik," jelasnya dalam acara Nobar Debat Capres-Cawapres ketiga yang digelar di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ia pun percaya Ganjar sudah melakukan persiapan yang matang sebelum debat berlangsung.

"Tentu persiapan ini juga matang, tentu walaupun Mas Ganjar itu paham tapi kan persiapan penting sekali. Karena ini, kaya seperti saya musisi walau saya paham main musik tapi kan tetap latihan, kan gitu. Dan kemarin juga ada debat karena ini bukan kali pertama, jadi saya sangar percaya dan yakin sekali bahwa Mas Ganjar akan menyampaikan visi-misinya tentang politik dan keamanan dan geopolitik indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Adi juga mengatakan bahwa pertahanan bukan hanya terkait dengan fisik semata. Namun juga terkait dengan pertahanan budaya yang dianggapnya sebagai hal yang paling penting.

"Politik budaya di Indonesia belum berjalan dengan baik, ini menyebabkan anak muda seperti tidak ada arahan," imbuhnya.