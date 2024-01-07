Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompak Pakai Jaket Top Gun, Ganjar-Mahfud Beri Salam Hormat saat Masuki Arena Debat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:32 WIB
Kompak Pakai Jaket Top Gun, Ganjar-Mahfud Beri Salam Hormat saat Masuki Arena Debat
Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menunjukkan kekompakannya saat hendak menjalani Debat Ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Momen itu terlihat kala Ganjar-Mahfud memasuki arena debat. Saat itu, pembawa acara mempersilakan pasangan yang didukung Partai Perindo menaiki panggung.

Dengan kenakan kemeja putih dibalut jaket ala Top Gun berwarna hijau dengan emblem bertuliskan 'sat-set', dan '03' keduanya langsung melenggang masuk.

Setelah itu, Ganjar-Mahfud bergaya dengan menyilangkan tangan di atas perutnya bak seperti aktor laga film.

Kemudian, keduanya kompak memberi hormat kepada para peserta yang hadir. Kemudian, Ganjar dan Mahfud menghampiri dua kandidat lainnya untuk memberi salam satu per satu.

Sekadar informasi, KPU tengah menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. Adapun tema debat kali ini ialah Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

Dalam debat ini, setidaknya ada 11 panelis yang telah ditunjuk. Mereka ialah Prof Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia); Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli Kajian Industri Pertahanan dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara); Prof Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia).

