HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Politik Luar Negeri Alat Negosiasi tapi Kepentingan Nasional Nomor Satu

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:37 WIB
Ganjar: Politik Luar Negeri Alat Negosiasi tapi Kepentingan Nasional Nomor Satu
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, politik luar negeri merupakan alat untuk negosiasi terhadap dunia luar. Namun, kepentingan nasional harus menjadi nomor satu.

“Terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar. Tapi kepentingan nasional harus nomor satu,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar pun menegaskan kenapa politik luar negeri menjadi penting. “Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian,” ujarnya.

