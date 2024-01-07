Puan Ungkap Pesan Megawati untuk Debat Ketiga Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ikut mendampingi pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pelaksanaan debat ke-3 Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Dia berharap debat kali ini bisa berjalan lancar.

Selain itu, dia juga turut menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang isinya, agar para peserta Pilpres 2024 bisa semangat melakoni debat kali ini. Ia menambahkan, Megawati juga menyampaikan pesan kalau pesta demokrasi lima tahunan sekali ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Semangat, kemudian semua berjalan dengan baik dan lancar kita tunjukan kepada rakyat indonesia bahwa ini adalah pemilu, pemilunya rakyat indonesia," kata Puan.

Puan menambahkan, kalau hari ini Ganjar Pranowo akan tampil percaya diri. Sebab, segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini.

"Pastinya setiap debat semua calon sudah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk mempersiapkan diri dan saya yakin insyallah Pak Ganjar siap untuk debat hari ini," sambungnya.

Puan yang kali pertama hadir dalam dalam debat kali ini terlihat duduk di belakang ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di samping Puan, nampak ada istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti yang senantiasa mendampingi sang suami dari debat perdana beberapa waktu lalu.