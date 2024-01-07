Ganjar Dorong Reformasi Kepolisian Perangi Narkoba, Terorisme, Pinjol, Kekerasan Seksual hingga TPPO

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan memperkuat keamanan khususnya di dalam negeri khususnya masalah terorisme, pinjaman online, kekerasan seksual, bahkan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPO,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan perlu dilakukan reformasi Kepolisian khususnya dengan penguatan cyber system. “Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat.”

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Dia pun menceritakan saat bertemu dengan istri dari Polisi terbaik Indonesia Jenderal Hoegeng, Merry Hoegeng.

“Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan ibu Merry Hoegeng, bagaimana Ibu Merry menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi,” katanya.

“Sebagai anak polisi saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah Insya Allah kami siap,” pungkasnya.

(Awaludin)