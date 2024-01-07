Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:50 WIB
Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina
Ganjar Pranowo (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan komitmen dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu diungkapkan Ganjar saat memaparkan visi-misinya dalam debat kedua Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat. 

Menurut Ganjar, Negara Indonesia selalu setiap dengan kesepakatan masa silam yang pernah diambil. Ia menyebut Indonesia terus mendukung dekolosinasi untuk membebaskan seluruh bangsa dari intervensi bangsa lainnya.

“Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus,” ucap Ganjar Pranowo, Minggu (7/1/2024).

Salah satu caranya, papar Ganjar, ialah dengan memperkuat politik luar negeri. Menurutnya infrastruktur diplomasi harus terus diperkuat lewat Duta Besar yang ada.

