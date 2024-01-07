Momen Prabowo Tersenyum Kecil Saat Kemhan Dikritik Anies Baswedan

JAKARTA - Ada momen menarik yang terjadi ketika calon presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan saat memaparkan visi misi serta program kerja-nya yang menyangkut tema debat ketiga Capres-Cawapres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Momen menarik ini terjadi bermula ketika Anies Baswedan melontarkan sejumlah kritikan yang ditujukan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Misalnya, terkait dengan Kemhan menjadi salah satu Kementerian yang dibobol oleh peretas pada tahun 2023.

"Lebih jauh lagi ironisnya kementerian pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023, sebuah ironi," kata Anies dalam paparannya.

Tak hanya itu, Anies juga mengkritik anggaran ratusan triliun rupiah Kemhan yang hanya dibelanjakan Alutsista bekas. Bahkan, Anies juga mengkritik program food estate yang disebut hanya menimbulkan kerusakan lingkungan saja.

Mendengar kritikan-kritikan tersebut, Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) terlihat tersenyum tipis mendengar kritikan-kritikan sambil duduk di sebrang podium Anies Baswedan.

(Khafid Mardiyansyah)