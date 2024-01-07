Anies Baswedan Janji Bakal Bawa Indonesia Menjadi Pelaku Utama di Kancah Global

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan berjanji bakal mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Hal itu disampaikannya saat memaparkan visi-misi debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

“Ketika kepercayaan dari ibu dan bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami Insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global,” kata dia.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina

Anies menilai seharusnya Indonesia harus hadir sebagai penentu arah perdamaian di level global maupun regional

“Indonesia seharusnya tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional,” ujarnya.