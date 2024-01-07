Prabowo Akan Jalankan Tradisi Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dalam visi-misinya dalam tema debat kedua Capres tentang Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Debat ketiga kali ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024.

Saat menyampaikan visi-misinya Prabowo akan meneruskan politik luar negeri yang sudah turun secara tradisi yakni dengaan politik bebas aktif atau non blok tidak memihak siapapun untuk mengamankan kepentingan nasional.

"Politik luar negeri kita secara tradisi adalah bebas aktif, nonblok, tidak memihak, ini akan kita teruskandengan hubungan baik kita bisa mengamankan kepentigngan nasional kita," ucap Prabowo di atas panggung debat, Minggu (7/1/2024).

BACA JUGA: Momen Prabowo Tersenyum Kecil Saat Kemhan Dikritik Anies Baswedan

Prabowo melanjutkan jika 1000 kawan terlalu sedikit dalam berpolitik luar negeri, dan satu lawan terlalu banyak. Dia menginginkan untuk bertetangga yang baik dengan negara lain karena ingin memiliki pertahanan yang kuat.

"Mungkin ada yang adalah bicara tanpa data, didorong ambisi yang megembu gebu, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang pada doktrin, dan semua atas dasar rakyat indonesia," kata Prabowo.

"Ratusan tahun negara sampai kita merdeka kita pun masih dengan kekayaan kita diambil dengan murah karena itu untuk kita menjadi negara makmur, sejahtera hidup rakayat untuk rakyat kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengolah kekayaan kita," pungkas Prabowo.

(Arief Setyadi )