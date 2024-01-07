Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Jalankan Tradisi Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:56 WIB
Prabowo Akan Jalankan Tradisi Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dalam visi-misinya dalam tema debat kedua Capres tentang Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Debat ketiga kali ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024.

Saat menyampaikan visi-misinya Prabowo akan meneruskan politik luar negeri yang sudah turun secara tradisi yakni dengaan politik bebas aktif atau non blok tidak memihak siapapun untuk mengamankan kepentingan nasional.

"Politik luar negeri kita secara tradisi adalah bebas aktif, nonblok, tidak memihak, ini akan kita teruskandengan hubungan baik kita bisa mengamankan kepentigngan nasional kita," ucap Prabowo di atas panggung debat, Minggu (7/1/2024).

Prabowo melanjutkan jika 1000 kawan terlalu sedikit dalam berpolitik luar negeri, dan satu lawan terlalu banyak. Dia menginginkan untuk bertetangga yang baik dengan negara lain karena ingin memiliki pertahanan yang kuat.

"Mungkin ada yang adalah bicara tanpa data, didorong ambisi yang megembu gebu, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang pada doktrin, dan semua atas dasar rakyat indonesia," kata Prabowo.

"Ratusan tahun negara sampai kita merdeka kita pun masih dengan kekayaan kita diambil dengan murah karena itu untuk kita menjadi negara makmur, sejahtera hidup rakayat untuk rakyat kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengolah kekayaan kita," pungkas Prabowo.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement