Ganjar Pranowo: IKN Pusat Gravitasi Baru, Perlu Pendataan Gelar Pasukan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan perlu dilakukan pendataan gelar pasukan khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur yang akan menjadi pusat gravitasi baru.

“Kita perlu melakukan pendataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung Global antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar pada kesempatan itu juga mendorong diplomasi untuk masalah iklim global. “Problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan.”

“Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membikin masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik,” paparnya.

Ganjar pun mendorong agar pertahanan sistem pertahanan rakyat semesta. “Kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul per lapis dan kita jadikan benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan."

“Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor Quantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1 sampai 2% dari PDB,” pungkasnya.

(Awaludin)