HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ingin Pertahanan Indonesia Mulai Pakai Teknologi Sakti

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:00 WIB
Ganjar Pranowo Ingin Pertahanan Indonesia Mulai Pakai Teknologi Sakti
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo ingin agar pertahanan Indonesia mulai memakai teknologi sakti. Khususnya, teknologi saksi dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor Quantum dan sistem senjata otonom.

“Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor Quantum dan sistem senjata otonom,” tegas Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan perlu dilakukan reformasi Kepolisian khususnya dengan penguatan cyber system. “Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat.”

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Dia pun menceritakan saat bertemu dengan istri dari Polisi terbaik Indonesia Jenderal Hoegeng, Merry Hoegeng.

“Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan ibu Merry Hoegeng, bagaimana Ibu Merry menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi,” katanya.

“Sebagai anak polisi saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah Insya Allah kami siap,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
