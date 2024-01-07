Prabowo Mendadak Interupsi Anies saat Klarifikasi soal Kesalahan Data: Itu pun Salah

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyanggah secara mendadak saat Capres nomor urut satu, Anies Baswedan tengah menyampaikan pemaparannya soal pertahanan dalam debat kedua Capres, Minggu (7/1/2024).

Saat itu, Anies tengah menjawab pertanyaan dari panelis, saat itu Anies mengklarifikasi soal data yang meleset. Saat sedang asyik berbicara di atas podium, pernyataan Anies langsung dibantah oleh Prabowo.

"Itu salah, itupun salah," ucap Prabowo.

Kemudian, moderator pun langsung menghentikan interupsi yang diberikan Prabowo kepada Anies, yang mana dalam aturan debat saat paslon sedang menyampaikan tidak diperbolehkan menyangga sebelum diizinkan.