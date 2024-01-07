Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serang Prabowo, Anies Singgung Duit Rp700 Triliun Pertahanan Negara untuk Beli Alutsista Bekas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:11 WIB
Serang Prabowo, Anies Singgung Duit Rp700 Triliun Pertahanan Negara untuk Beli Alutsista Bekas
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung terkait anggaran Rp700 triliun di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Anies mengatakan dengan anggaran sebesar itu, Kemhan justru digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi-misi dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Mulanya, Anies mengatakan di tahun 2023 Kemhan menjadi Kementerian yang dibobol oleh hacker.

“Lebih jauh lagi ironisnya kementerian pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023 , sebuah ironi,” kata Anies.

Kemudian, Anies menyindir bahwa anggaran Rp700 triliun lebih dipergunakan untuk membeli alutsista bekas.

“Karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran kementerian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,” ujarnya.

Saat ini, Kemhan diketahui dipimpin oleh Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia juga merupakan Capres nomor urut 2.

(Arief Setyadi )

      
