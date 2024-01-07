Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Singgung Anggaran Rp700 Triliun Pertahanan Negara Hanya untuk Beli Alutsista Bekas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:11 WIB
Anies Singgung Anggaran Rp700 Triliun Pertahanan Negara Hanya untuk Beli Alutsista Bekas
Capres Anies Baswedan (foto: dok ist)




JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung terkait anggaran Rp700 triliun di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Anies mengatakan dengan anggaran sebesar itu, Kemhan justru digunakan untuk membeli alutsista bekas.

Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi-misi dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Mulanya, Anies mengatakn di tahun 2023 Kemhan menjadi Kementerian yang dibobol oleh hacker.

“Lebih jauh lagi ironisnya kementerian pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023 , sebuah ironi,” kata Anies.

Kemudian, Anies menyindir bahwa anggaran Rp700 triliun lebih dipergunakan untuk membeli alutsista bekas.

“Karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran kementerian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,” ujarnya.

(Awaludin)

      
