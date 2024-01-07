Ganjar Pranowo: Kita Mesti Menguatkan BSSN

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus diperkuat untuk menjaga keamanan siber Indonesia.

“Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN dan kita penting untuk membuat security System yang baik,” kata Ganjar pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Selain itu, Ganjar pun mendorong agar Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, bahkan kecepatan internet, juga coverage-nya harus tinggi.

“Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internet-nya dan coverage-nya harus tinggi,” bebernya.

Namun, Ganjar mengingatkan jika sistem insfrastruktur dikorupsi maka masalah penguatan keamanan siber tidak akan pernah selesai.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Dukung Kemerdekaan Palestina

“Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus jangan dikorupsi. Ini yang kemudian menjadi persoalan, maka tidak pernah selesai," tuturnya.