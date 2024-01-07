Prabowo ke Anies : Jangan Omong-Omong, Cuma Omon-omon!

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk jangan terlalu banyak omong dalam visi-misi untuk menjalankan hubungan internasional dalam membangun peta jalan yang konkret dalam memperkuat kerja sama yang membangun Selatan-selatan yang mampu menginpirasi dunia.

Dalam menampaikan hal tersebut, penjelasan dari kedua paslon yakni Prabowo dan Ganjar tidak menggambarkan peran Indonesia di Selatan-selatan. kata Anies itu hanya menggambarkan tentang membangun Indonesia, buat Prabowo dia lebih setuju dengan Ganjar yang masuk akal bukan hanya sekedar omongan belaka.

"Saya banyak setuju dengan Pak Ganjar, kalau bener masuk akal saya setuju, kalau ngomong-ngomong, jadi leadership apakah negara perorangan harus dengan contoh, kenapa negara negara selatan indonesia melihat ke indonesia karena mereka lihat kemajuan ekonomi kita, jadri tidak hanya omon-omon saja," ucap Prabowo dalam debat kedua capres di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sebelum itu, Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyangga secara mendadak saat capres nomor urut satu, Anies Baswedan tengah menyampaikan argumentasinya soal Pertahanan dalam debat kedua capres, Minggu (7/1/2024).