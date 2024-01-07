Anies Pilih Pendekatan Kebudayaan Perkuat Indonesia di Kancah Internasional

JAKARTA - Calon Presiden Indonesia nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memilih untuk menggunakan pendekatan kebudayaan untuk kekuatan Indonesia bertarung di kancah dunia.

Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi-misi dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

“Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomatik kita, para diaspora kita, menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional,” ucap Anies.