Singgung Prabowo, Anies : Ironi Kemenhan Dibobol Hacker

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung terkait anggaran Rp700 triliun di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat debat capres. Anies mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, Kemhan justru menggunakannya untuk membeli alutsista bekas.

Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi-misi dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Mulanya, Anies mengatakanpada 2023 Kemenhan menjadi Kementerian yang dibobol oleh hacker.

“Lebih jauh lagi ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023, sebuah ironi,” kata Anies.

Kemudian, Anies menyindir anggaran Rp700 triliun lebih dipergunakan untuk membeli alutsista bekas.

“Karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,” ujarnya.

(Awaludin)