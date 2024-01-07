Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ungkap Fokus Ganjar Soal Keamanan Siber Sangat Jelas dan Sering Digaungkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:23 WIB
TPN Ungkap Fokus Ganjar Soal Keamanan Siber Sangat Jelas dan Sering Digaungkan
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai bahwa pernyataan Ganjar soal keamanan siber Indonesia dalam debat ketiga Pilpres 2024 sangat jelas, dan sudah sering digaungkan.

Menurut Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Rinto Wardana mengatakan, jauh sebelum debat Pilpres 2024, Ganjar sudah sering menggaungkan soal keamanan siber.

"Saya mau menyampaikan hal itu, pak Ganjar sudah jauh sekali (membahas keamanan siber), menggaungkan hal ini," kata Rinto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Di sisi lain, kata Rinto, alat utama sistem persenjataan (alustsista) juga menjadi perhatian, karena Indonesia lebih banyak mengimpor dibanding memproduksi.

Halaman:
1 2
      
