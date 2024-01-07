Suasana Riuh Warnai Nobar Debat Capres di Media Center TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Suasana riuh mewarnai agenda nonton bareng (nobar) debat ketiga Pilpres 2024 di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, para pendukung pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat kompak mengenakan baju bertuliskan 'sat set', dan 'Ganjar-Mahfud 2024'.

BACA JUGA: Anies Singgung Anggaran Kemenhan Rp700 Triliun untuk Beli Alutsista Bekas

Mereka tampak langsung berteriak menatap layar ketika nama Ganjar dan Mahfud disebutkan oleh pembawa acara dalam debat ketiga Pilpres 2024.