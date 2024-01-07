Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies : Kemenhan Dibobol Hacker, Sebuah Ironi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:27 WIB
Anies : Kemenhan Dibobol Hacker, Sebuah Ironi
Anies menyebut Kemenhan dibobol hacker sebuah ironi. (Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung serangan hacker dalam debat capres Pilpres 2024. Anies menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pernah dibobol hacker pada 2023.

Mulanya, Anies bicara soal tantangan yang dihadapi Indonesia. Dia menyinggung 160 ribu orang meninggal akibat serangan virus.

“Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus,” kata Anies dalam debat capres, Minggu (7/1/2024).

Ia kemudian menceritakan soal perdagangan manusia dengan jumlah korban sebanyak 3 ribu orang. Anies juga menyoroti soal narkoba yang menyerbu Indonesia.

