Debat Pilpres 2024, Puan hingga Atikoh Duduk di Belakang Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Sejumlah tokoh pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat sudah duduk di belakang paslon pada saat pelaksanaan debat ketiga Capres-Cawapres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sejumlah tokoh yang paling disorot adalah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani. Ini merupakan kali pertama putri Megawati Soekarnoputri itu hadir dalam pelaksanaan debat yang dilaksanakan KPU RI.

Di samping Puan, terlihat ada istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti yang senantiasa mendampingi sang suami dari debat perdana beberapa waktu lalu.