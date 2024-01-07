Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Meriahkan Istora Senayan, Pendukung Ganjar Bawa Panci Sambil Berjoget dan Bernyanyi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:34 WIB
Meriahkan Istora Senayan, Pendukung Ganjar Bawa Panci Sambil Berjoget dan Bernyanyi
Pendukung Ganjar-Mahfud di Istora (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 kembali berhadapan untuk adu ide dan gagasan dalam debat KPU yang digelar di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam. Debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Tak hanya Capres yang mempersiapkan diri untuk debat kali ini. Itu juga dilakukan oleh ribuan pendukung yang tak kalah heboh dalam memeriahkan debat capres kali ini.

Pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memeriahkan dengan yel-yel yang sudah dipersiapkan. Mereka memberikan dukungan pada Capres Cawapres idola dengan datang berbondong-bondong menuju Istora Senayan sejak sore hari.

Tak datang sendiri, para pendukung Ganjar-Mahfud nampak menanti rekan-rekannya di lahan parkir kawasan Senayan. Setelah berkumpul, mereka berbondong-bondong menuju Istora sambil bernyanyi dan berjoged bersama menggunakan panci sebagai alat tabuh.

"Assalamualaikum walaikumsalam, assalamualaikum walaikumsalam, Ganjar Mahfud datang, bawa pasukan," teriak mereka sambil bernyanyi.

"Di sini Ganjar, di sana Mahfud, di mana-mana Ganjar dan Mahfud. Di sini Ganjar, di sana Mahfud, semuanya cinta Ganjar Mahfud. Lalalalala," lanjut nyanyian mereka.

Iringan musik layaknya drumband dan klotekan mengiringi nyanyian mereka menuju Istora. Bahkan, beberapa pendukung Ganjar-Mahfud nampak membawa panci dan menjadikannya sebagai musik perkusi.

"Ini demi dukung pak Ganjar. Ini panci istri saya, saya bawa buat penyemangat. Ini sampai penyok dan nggak bisa dipakai lagi," ucap Zuhri (34) salah satu pendukung Ganjar Mahfud.

