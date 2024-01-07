Aiman Sebut Banyak Hal yang Bisa Dikritisi ke Prabowo di Debat Capres

JAKARTA - Debat ketiga Piplres 2024 yang mengusung tema 'Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik', disebut-sebut akan menguntungkan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Merespons hal itu, Politikus Aiman Witjaksono mengatakan, justru banyak kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Prabowo dengan posisinya tersebut. Apalagi, terkait Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) yang belakangan sempat viral.

"Artinya ada banyak aspek kritis yang bisa ditanyakan ke beliau. Nah, misal tadi bahwa tidak ada whitepaper, tidak perencanaan yg jangka panjnag terkait dengan alutsista pertahanan," tegasnya dalam acara Nobar Debat Capres-Cawapres ketiga yang digelar di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Padahal, sambungnya, anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia ada di Kementerian Pertahan, di mana masa kepemimpinan Prabowo.