HOME NEWS NASIONAL

Ketika Prabowo Hampiri Kubu Ganjar-Mahfud Salami Puan hingga Yenny Wahid

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:45 WIB
Ketika Prabowo Hampiri Kubu Ganjar-Mahfud Salami Puan hingga Yenny Wahid
Prabowo Subianto salami tim Ganjar-Mahfud saat jeda Debat Capres (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menghampiri kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat jeda sesi pertama Debat Ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Menteri Pertahanan (Menhan) itu ingin menghampiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan putri ke-4 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid.

Momen itu terjadi kala sesi pertama Debat Ketiga Pilpres 2024 telah usai. Saat itu, Prabowo melangkah ke kubu Ganjar-Mahfud.

Ia langsung menghampiri Puan dan Yenny untuk bersalaman. Tampak ada perbincangan kecil antara keduanya.

Setelah itu, Prabowo juga turut menyalami putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar. Kemudian, Prabowo kembali ke tempat semula.

(Arief Setyadi )

      
