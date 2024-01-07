Sanggah Anies, Prabowo Subianto Tolak Pinggang saat Debat Capres

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Utut 2, Prabowo Subianto berpose tolak pinggang saat menyangga pernyataan Capres Nomor urut 1, Anies Baswedan saat paparkan materi di Debat Ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Momen itu terjadi kala Anies hendak menjawab pertanyaan dari panelis. Sebelum menjawab, Anies pun mengklarifikasi soal data yang disampaikan saat paparkan visi-misi.

Saat sedang asyik berbicara di atas podium, pernyataan Anies langsung dibantah oleh Prabowo. "Itu salah, itupun salah," ucap Prabowo kepada Anies.

Kemudian, moderator pun langsung menghentikan interupsi yang diberikan Prabowo kepada Anies, yang mana dalam aturan debat saat paslon sedang menyampaikan tidak diperbolehkan menyangga sebelum diizinkan.

Saat itulah, Prabowo langsung bertolak pinggang sambil menghadap ke Anies. Terlihat, Prabowo juga nampak tersenyum sambil mengarah ke arah penonton.

Sementara itu, para penonton yang merupakan pendukung dari kandidat, bersorak-sorai saat Prabowo menyangga jawaban Anies.

Sekadar informasi, Prabowo menyampaikan visi-misi terkait hubungan internasional. Ia bertekad akan meneruskan politik luar negeri yang sudah turun secara tradisi yakni dengaan politik bebas aktif atau non blok tidak memihak siapapun untuk mengamankan kepentingan nasional.

"Politik luar negeri kita secara tradisi adalah bebas aktif, nonblok, tidak memihak, ini akan kita teruskandengan hubungan baik kita bisa mengamankan kepentigngan nasional kita," ucap Prabowo di atas panggung debat, Minggu.